أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان المبارك، بحسب المواعيد الرسمية لهيئة المساحة المصرية في تمام الساعة الخامسة و56 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

ووجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الاسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في جميع مساجد المحافظة، وأشهرها الجامع العباسي والإسماعيلي.

ويؤدي المواطنون في محافظة الإسماعيلية صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و6 دقائق بعد سبع دقائق من آذان المغرب.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية الأربعاء 13-3-2024

وفي ثالث أيام شهر رمضان المبارك يأتي موعد الإفطار اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة و56 دقيقة مع أداء صلاة المغرب.