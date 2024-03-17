تشتري امتي الذهب للاستثمار؟.. خبراء يوضحون أسباب ثبات الأسعار

يتردد بعض المواطنين خلال الفترة الراهنة في شراء الذهب، ودوما ما يتم طرح السؤال المحير، تشتري امتي ذهب في ظل حالة عدم الثبات في سعر المعدن الأصفر ما بين صعود وهبوط، خاصة بعدما جرى تداوله فوق مستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21.

وفي الحقيقة فإن الأسعار الحالية تعد مناسبة لشراء المعدن الأصفر، خاصةً وأن الشراء دائما ما يكون لهدف حفظ قيمة الأموال نظرا لحالة التضخم التي تضرب الاقتصاديات العالمية.

مستشار وزير التموين: الذهب أفضل وسيلة للإدخار الأموال

ويقول الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب عضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب يعد أفضل وسيلة لادخار الأموال والحفاظ عليها من التآكل نظرا لحالة التضخم العالمية، غير أن شراء الذهب وبيعه بعد فترة زمنية يعد السبيل الأمثل للاستثمار فيه، ذلك لأن الذهب يعد أحد أنواع الاستثمار طويل الأمد.

وأوضح «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أسعار الذهب تشهد حاليا فترة من الثبات السعري الكبير، بعد فترة من الانخفاضات والتي شهدها سعر المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، لآفتا إلى أنَّ سوق الذهب المصري شهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الطلب.

فيما أظهر تحليل خاص لمؤسسة «جولد بيليون» بأن العالم بشكل عام قد يشهد تقلبات سياسية واقتصادية حادة، ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي لبدء سلسلة من خفض سعر الفائدة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب استمرار البنوك المركزية العالمية بعمليات شراء الذهب، مع زيادة احتياطيها لهذا المعدن الأصفر النفيس، حتى تصبح تلك عوامل هي الداعم الأساسي والكبير لارتفاع أسعار الذهب عالميا.