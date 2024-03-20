تحدث حزلقوم عنه في الكبير أوي.. تكلفة جون ويك الإنتاجية بلغت 100 مليون دولار

في أحد المشاهد الكوميدية بالحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 8، ذكر الفنان أحمد مكي، وهو يؤدي شخصية «حزلقوم»، اسم جون ويك، الذي يعد واحدا من أهم الأعمال السنيمائية في التاريخ، التي تتحدث عن الأبطال الخارقين، فخلال 10 سنوات تم إنتاج 4 أجزاء منه، وعرض في 25 دولة، وفي التقرير الذي أبرز المعلومات عن سلسلة أفلام جون ويك.

فيلم جون ويك بطولة الفنان العالمي كيانو ريفز، وقدم آخر جزء مؤخرًا في دور العرض بعدة دول مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وأمريكا، وتم عرضه في مصر يوم 14 أبريل الماضي.

وتدور أحداث فيلم جون ويك حول بحث «ريفز» عن الذين اقتحموا بيته وسرقوا السيارة الخاصة به، التي تُعد آخر هدية من زوجته المتوفاة، التي رحلت بعد معاناة مع المرض، وتستمر القصة حول الصراع مع أصدقائه القدامى الذين تحولوا إلى أعداء.

البطل تحدث 380 كلمة فقط

ومن المثير أن الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك، وصلت تكلفته الإنتاجية إلى أكثر من 100 مليون دولار، وحقق نجاحات كبيرة لدرجة أن تقييمه على أحد مواقع الأفلام وصل إلى 95%، خاصة لأنه يحتوي على عدة مشاهد أكشن مبتكرة، تلك المشاهد التي سيطرت تمامًا على العمل الفني، لدرجة أن بطل الفيلم لم يتحدث إلا 380 كلمة فقط.

73.5 مليون دولار أرباح في أول أسبوع

وبحسبما ذكره موقع سكاي نيوز عربية، فإن فيلم جون ويك تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، لدرجة أنه حقق أرباحا، حوالي 73.5 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه.