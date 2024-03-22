«ناهيا» بطلا لدوري مراكز شباب الجيزة

فاز فريق شباب ناهيا بدوري مراكز الشباب في الجيزة، بعد تغلبه على فريق شباب أرض اللواء في المباراة النهائية التي أقيمت الليلة في نادي حدائق الأهرام، وانتهت المباراة بفوز ناهيا بثلاثية نظيفة لصالحه، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

وزير الشباب يشهد الفعاليات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب توتال إنرجيز بمحافظة الجيزة، في نسخته العاشرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدور المهم لدوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب، وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية، والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

ولفت إلى الحالة الإيجابية في الوسط الرياضي ناتج عن إقامة دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع المحافظات، ودوره في اكتشاف الموهوبين، وتسليط الضوء عليهم، وكذا العائد المادى الذي تحصل عليه المراكز المشاركة، والذى يتم الصرف منه تباعًا على الأنشطة والمشروعات ومكافآت اللاعبين.

التوسع في إقامة المشروعات

ونوه بضرورة الحرص على التوسع في إقامة مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بجانب أنشطة المركز نفسه، مشيداً بالإقبال الكبير من أعضاء مركز شباب الشيخ زايد على ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة المتنوعة بالمركز.

شارك (24) فريقًا و (730) لاعبًا في دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بمحافظة الجيزة، وحصل مركز شباب وردان على المركز الثالث.