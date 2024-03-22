تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا بكأس العاصمة «اتفرج مجانا»

ساعات قليلة وينطلق لقاء المنتخب المصري في البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية، وهو لقاء يجمع مصر ونيوزيلندا مساء اليوم، لذا نعرض فيما يلي ودية تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت بحصولها على حقوق بث المباراة، وتنقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

وفي السطور التالية نعرض تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا لمتابعة وتشجيع مصر في لقاء اليوم ضمن البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات

ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا، كما يلي:

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

ومن المقرر أن تخوض مصر مباراتين في البطولة الأولى مباراة الليلة أمام منتخب نيوزيلندا، والمباراة الثانية ستكون مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا، لتحديد الفائز بالمركز الأول، وستقام بطولة كأس العاصمة الإدارية خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.