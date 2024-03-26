أسوأ فريق في التاريخ.. عمره 34 عاما ولم يفز إلا بمباراة وحيدة

20 عامًا مرت على آخر فوز للمنتخب الأوروبي سان مارينو، جعلته يحتل المركز الـ207 والأخير بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليعد ظاهرة استثنائية في تاريخ المنتخبات الأوروبية، كما أنه الخصم الأسهل خلال المواجهات القارية في تصفيات أمم أوروبا.

الفوز الأخير لمنتخب سان مارينو كان يوم 28 أبريل عام 2004، في مباراة أمام منتخب ليختنشتاين، والتي انتهت بهدف نظيف، والشيء الأغرب أن تلك المباراة هي الفوز الأكبر في تاريخ النادي لأنه الانتصار الوحيد، في أكثر من 206 مباراة على مدار 34 عامًا وخسر 196 وتلقى 832 هدفًا وتعادل 9 مباريات مسجلاً 32 هدفًا.

المباراة الرسمية الأولى لمنتخب سان مارينو

خاض منتخب سان مارينو المباراة الرسمية الأولى يوم 14 نوفمبر عام 1990، وخسر بنتيجة 4:0، بعد أن تم تشكيله قبلها بـ4 سنوات عام 1986، أما المباراة الودية الأولى فكانت أمام منتخب كندا في نفس سنة تأسيسه، وخسرها بنتيجة هدف مقابل نظيف.

الخسارة الأكبر في تاريخ المنتخبات الأوروبية

النتيجة غير السلبية الأولى لمنتخب سان مارينو كانت عام 1993، حين تعادل سلبيًا مع منتخب تركيا في تصفيات كأس العالم 1994، واستكمالاً لباقي الأرقام السلبية فإن سان مارينو يحمل الرقم القياسي، في عدد الأهداف المسجلة بشباكه في مباراة واحدة فقط، وذلك خلال مباراته أمام منتخب المانيا في تصفيات أمم أوروبا 2008 التي انتهت بنتيجة 13:0، وكانت بتاريخ 6 سبتمبر عام 2006، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».