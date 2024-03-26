نقاد: «المتحدة» قدمت موسمين للدراما بقصص مثيرة ومشوقة

لون جديد من الدراما حاز اهتمام الشركة المتحدة فى الموسم الدرامى الرمضانى لهذا العام 2024، بعد قرار الشركة إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة، لتتنوع ألوان الدراما خلال الموسم الحالى، تزامناً مع توزيع المسلسلات على قنواتها، بينها مسلسلات يتم عرضها فى النصف الأول من رمضان ومن بينها «مسار إجبارى وعتبات البهجة وسر إلهى ولحظة غضب وكامل العدد وبابا جه»، وهناك عدد من مسلسلات الـ15 حلقة بدأ عرضها أمس على قنوات الشركة المتحدة، ومن بينها «جودر» للنجم ياسر جلال، و«فراولة» للنجمة نيللى كريم، و«مليحة»، و«بدون سابق إنذار»، و«بقينا اتنين»، الذى لحق الموسم الرمضانى فى اللحظات الأخيرة.

الناقد رامى المتولى ينتظر بشدة عرض مسلسلين هما «جودر وفراولة»، وفيما يخص مسلسل «جودر» توقع نجاح المسلسل للنجم ياسر جلال، نظراً لعدة أسباب بينها أن المخرج إسلام خيرى له تجربة سابقة فى عالم الخيال وهو مسلسل «جت سليمة» ونجح بشكل كبير فى نقل هذه الصورة وهذا العالم، بجانب أن نجم العمل الفنان ياسر جلال ممثل له قاعدة جماهيرية كبيرة، وعن التخوفات التى تتردد بين البعض، والتى تخص نقل الصورة بشكل عصرى واحترافى، قال «المتولى» إنّ مصر حالياً تشهد تطوراً كبيراً على مستوى الجرافيك، ومسلسل «الحشاشين»، خير شاهد: «أصبحنا فى مستوى متقدم جداً فى عالم الجرافيك».

الناقد أحمد سعد الدين يرى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت هذا العام تقديم نموذج جديد من خلال مسلسلات الـ15 حلقة: «بعدما انتهينا من مسلسلات النصف الأول، ننتظر مسلسلات النصف الثانى، كأننا ننتظر فى موسم درامى رمضانى جديد، وهذا هو الجديد فى دراما 2024»، وأضاف «سعد الدين» أن كل أعمال الـ15 حلقة التى ننتظرها تحمل قصصاً جيدة ومشوقة، وبينها مسلسل «جودر»، لياسر جلال، المأخوذ عن واحدة من القصص التى يحبها المصريون بشدة، خاصة أن بطله هذه المرة هو ياسر جلال المعروف بمهارته فى انتقاء السيناريو الجيد والقصة الجيدة، بالإضافة إلى مسلسل «مليحة»، للفنان والمطرب دياب، الذى أثبت موهبته فى التمثيل، بجانب نجمة كبيرة مثل النجمة ميرفت أمين، ويناقش واحدة من القضايا التى يهتم بها الجميع، خاصة هذه الأيام، وهى القضية الفلسطينية، وأضاف أن برومو مسلسل «بدون سابق إنذار» جيد جداً، شدنى لمشاهدة العمل، كما أنتظر نيللى كريم فى مسلسل «فراولة» لأنها تقدم هذا العام مسلسلاً كوميدياً.