مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، كشف عنها قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة رفع حالة الطوارئ بجميع المساجد، استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان الكريم المعلنة من قِبل الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 27 - 3 - 2024، الـ17 من شهر رمضان المبارك، فيما بلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و9 دقائق، إذ زادت ساعات الصيام عن اليوم الأول بنحو 31 دقيقة .

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:24 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:01 مساءً

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:11 مساءً

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:30 مساءً