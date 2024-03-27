6 مفقودين حتى الآن في حادث سقوط جسر أمريكي اصطدمت به سفينة

فقد ستة أشخاص يفترض أنهم لقوا حتفهم في انهيار جسر رئيسي في بالتيمور عندما اصطدمت به سفينة حاويات ضخمة، وقال مسؤولون إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان هناك عدد أكبر من الضحايا يتجاوز ثمانية من أفراد طاقم البناء الذين كانوا يقومون بإصلاح البناء والحفر على جسر «فرانسيس سكوت كي» وتم إنقاذ اثنين منهم.

المحققون صعدوا على متن السفينة واستعادوا مسجل البيانات

ونقتل صحيفة «واشنطن بوست» عن رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي أن المحققين صعدوا على متن السفينة، واستعادوا مسجل البيانات الذي هو في الأساس الصندوق الأسود، وبدأوا في وضع جدول زمني للأحداث.

وكانت سفينة دالي قد اصطدمت بكوبري «فرانسيس سكوت كي» في بالتيمور، والذي يمر عليه أكثر من 30 ألف سيارة يوميًا بعدما أصدرت نداء استغاثة عاجل لإغلاق معظم حركة المرور على الجسر، ودالي هي سفينة ترفع علم سنغافورة بطول 300 متر، وكانت قد بدأت للتو رحلة مدتها 27 يومًا إلى سريلانكا عندما اصطدمت بالجسر.

وهذا الجسر يعتبر محورا أساسيا بين الشمال والجنوب للمواصلات والاقتصاد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويحمل اسم فرنسيس سكوت كي الذي ألّف كلمات النشيد الوطني الأميركي.