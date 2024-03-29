الرابطة العربية للفلك: الكسوف الكلي للشمس لن يتسبب في نهاية العالم

أكد الدكتورجاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية فإنه سوف يحدث كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024 ولن يري في مصر ولا في أي دولة عربية.

الكسوف جزئي في غرب أوروبا

يرى هذا الكسوف جزئيا في غرب أوروبا –المحيط الأطلنطي- أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية -المحيط الهادي، بينما يكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة وذروة الكسوف الكلي في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقة مساء وينتهي الكسوف الجزئي في العاشرة و52 دقيقة مسجلا فترة زمنية قدرها خمسة ساعات وعشرة دقائق تقريبا بينما الكسوف الكلي يستغرق مدة قدرها 4 دقائق تقريبا.

ما هو كسوف الشمس؟

جدير بالذكر أن كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، وهذا يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد ويستدل بذلك لتأكيد الحسابات الفلكية.

وتتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم.

وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفا كليا للشمس في أغسطس 2027 كما ننبه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى، وننوه أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة أو غضب الله على الأرض.