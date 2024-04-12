بدء تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة على خط «أسوان – القاهرة» غدا

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة على خط «أسوان – القاهرة»، ضمن القطارات الإضافية التي تقرر تشغيلها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الركاب، وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحة أن القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل وبعد التشغيل.

مسار القطار 1949

وأوضحت الهيئة، أن قطار 1949 يتحرك من محطة أسوان في تمام الساعة التاسعة، ويمر بعدد من المحطات، مثل كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج ويصل إلى محطة أسيوط في تمام الساعة 1:25 دقيقة ويتحرك منها الساعة 1:30 دقيقة.

ويمر القطار أيضاً بمحطات ملوي ومغاغة وبني سويف، ويصل إلى القاهرة الساعة 21:35 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 22:05 دقيقة ثم يستكمل القطار مسار، يمر ببنها وطنطا ودمنهور وسيدي جابر والإسكندرية.

طرق حجز التذاكر

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه يمكن حجز تذاكر القطار من شبابيك التذاكر، أو من ماكينات الدفع الإلكترونية المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، مشددة على ضرورة حجز التذاكر قبل استقلال القطار منعاً للتعرض للغرامات الفورية.

وعممت الهيئة التعليمات على جميع المحطات بضرورة الاستعداد الجيد لتشغيل القطار، والالتزام بالمواعيد الكاملة لوقوفه على المحطات.