مشاهد تظهر لحظة وصول الصواريخ الإيرانية للأراضي المحتلة.. السماء تشتعل

وصلت الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران إلى سماء تل أبيب ومدينة القدس المحتلة، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي التصدي لها وإسقاط العشرات منها قبل الوصول إلى المباني.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أكدت أنّ إيران أطلقت مئات الطائرات دون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، مما أسفر عن رفع حالة الطوارئ في دولة الاحتلال.

Footage from Ashkelon, Israel captures the confrontation between the 'Iron Dome' defense system and Iranian drones launched from Lebanon and Syria. #Iran pic.twitter.com/Jh6IPHjkCO — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) April 13, 2024

وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فقد جاء هذا الهجوم ردًا على قصف قنصليتها في سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، منهم قادة الحرس الثوري الإيراني.