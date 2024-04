مشاهد تظهر لحظة وصول الصواريخ الإيرانية للأراضي المحتلة.. السماء تشتعل

وصلت الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران إلى سماء تل أبيب ومدينة القدس المحتلة، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي التصدي لها وإسقاط العشرات منها قبل الوصول إلى المباني.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أكدت أنّ إيران أطلقت مئات الطائرات دون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، مما أسفر عن رفع حالة الطوارئ في دولة الاحتلال.

Footage from Ashkelon, Israel captures the confrontation between the 'Iron Dome' defense system and Iranian drones launched from Lebanon and Syria. #Iran pic.twitter.com/Jh6IPHjkCO