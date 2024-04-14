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دراما المتحدة

مشاهد تظهر لحظة وصول الصواريخ الإيرانية للأراضي المحتلة.. السماء تشتعل

كتب:

منى السعيد
01:53 ص | الأحد 14 أبريل 2024
الهجوم الإيراني على إسرائيل - أرشيفية

الهجوم الإيراني على إسرائيل - أرشيفية

وصلت الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران إلى سماء تل أبيب ومدينة القدس المحتلة، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي التصدي لها وإسقاط العشرات منها قبل الوصول إلى المباني.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أكدت أنّ إيران أطلقت مئات الطائرات دون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، مما أسفر عن رفع حالة الطوارئ في دولة الاحتلال.

وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فقد جاء هذا الهجوم ردًا على قصف قنصليتها في سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، منهم قادة الحرس الثوري الإيراني.

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بقلم منى السعيد