«تراث وهوية».. احتفالية لإحياء الذكرى الـ18 لافتتاح متحف إيمحتب غدا

يٌقيم متحف إيمحتب بسقارة غدا، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ18 لافتتاحه، بعنوان «المتحف تراث وهوية»، وذلك لإلقاء الضوء على الدور المؤسسي والمجتمعي في إحياء التراث اللامادي المتجسد على نقوش مقابر سقارة.

عرض مادة فيلمية عن سقارة

وأوضح متحف إيمحتب بسقارة، في بيان، أن برنامج الاحتفالية يشمل عرض مادة فيلمية عن سقارة في قاعة التهيئة المرئية بالمتحف، فضلا عن معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية التي تجسد التراث اللامادي في مناظر مقابر سقارة بواسطة أطفال مرتديين الزي المصري القديم، علاوة عن تنظيم جولة في معرض الحرف التراثية الذي يقام في الساحة الخارجية للمتحف، والذي يقدمه بعض الحرفيين من منطقة سقارة من العاملين بصناعة الحلى المعدنية، والسلال من نبات الحلفا، والسجاد اليدوي، وصناعة النماذج الأثرية.

معرض نماذج الآلات الموسيقية المصرية القديمة

وأشار متحف إيمحتب بسقارة إلى أن الاحتفالية تشمل أيضا تنظيم جولة للحضور بمعرض نماذج الآلات الموسيقية المصرية القديمة، وجولة شرح مجانية لزوار المتحف بواسطة أمناء المتحف وبعض المتطوعين، موضحا أن الاحتفالية غدا ستكون من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

ونوه بأن دخول الاحتفالية بالمجان سيكون مقصورا فقط على طلبة أقسام الآثار والتاريخ والإرشاد السياحي والحضارة وطلبة فنون جميلة.