«سواعد الوطن» يبرز حرص الدولة على تعزيز علاقات العمل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فيلماً تسجيلياً عن جهود الدولة فى ملف العمال خلال احتفالية عيد العمال، التى أقيمت،اليوم، فى مجمع هايير الصناعى المتكامل فى مدينة العاشر من رمضان.

وحمل «الفيلم» عنوان: «سواعد الوطن»، والذى جاء فيه: «فى الجمهورية الجديدة حرصت الدولة على تعزيز علاقات العمل والالتزام بالمعايير الدولية، وفى عام 2023 تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل»، وتابع: «تسعى الوزارة إلى سرعة إنجاز مشروع قانون العمل بعد طرحه على الحوار المجتمعى لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل ويشجع على الاستثمار».

وأضافت: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، أطلقت وزارة العمل مشروع مهنى 2030 الذى يجسد العلاقة والتعاون مع القطاع الخاص، والذى أصبح لديه أكثر من 900 مركز تدريب مهنى خاص من كل المحافظات، مُنح 100 مركز منها فى فترة قصيرة ترخيص للعمل، ويستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنوياً». وأشار إلى «مشاركة وزارة العمل بشكل كبير مع مؤسسات الدولة فى الحد من البطالة التى تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% عام 2024، بفضل المشروعات القومية العملاقة على كل شبر من أرض مصر».

كما شاهد الرئيس فيلماً تسجيلياً يرصد جهود الدولة فى النهوض بالصناعة المصرية، بعنوان «نهضة صناعية»، وجاء فى الفيلم التسجيلى: «حلمنا كل يوم بيكبر وبيرسم طريق جديد للتنمية الصناعية لقلاع ومجمعات صناعية عملاقة فى كل شبر على أرض مصر، وفرت آلاف فرص العمل فى القطاعين الخاص والحكومى، بسواعد 30 مليون عامل مصرى، قدرنا نحقق حلمنا بنهضة صناعية، ومن اليوم الأول أكدت القيادة السياسية ضرورة تحقيق نهضة صناعية عملاقة».