المجلس القومي لذوي الإعاقة يستقبل وفد شؤون المرأة بالنيابة الإدارية

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلي «وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة» بهيئة النيابة الإدارية التي تترأسها المستشارة هبة الجندي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالهيئة.

وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة

دار اللقاء حول اختصاصات الوحدة والتي تتبع في عملها مباشرة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية وتباشر عملها تحت إشرافه، وتعتبر استمرارًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بزيارة ممثلي وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية للمجلس، ووجهت لهم الشكر على أدوارهم الحيوية في حماية حقوق عدد من الفئات وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمنت المشرف العام على المجلس، كافة الاختصاصات التي تعمل الهيئة على تنفيذها تحت رئاسة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدراية، والمستشارة هبة الجندي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالهيئة.

جهود حماية ذوي الإعاقة

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء جهود المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز وكذلك تأسيس منظومة تشريعية وقانونية واستراتيجيات معززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء آلية عمل الجهود المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بتدريب أعضاء وعضوات هيئة النيابة الإدارية على آليات وآداب وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف انواع اعاقاتهم، والحديث عن كود الإتاحة، وتوفير المجلس لمترجم لغة إشارة في حال حاجة الوحدة بالهيئة إليه عند تناول أية مشكلة يتعرض لها أصحاب الإعاقات السمعية، وتوفير الدعم الفني من المجلس للوحدة في تعاملها مع باقي انواع الإعاقات.

وتم خلال اللقاء الحديث عن آلية تقدم الشخص ذوي الإعاقة بالشكاوى الإدارية في مجال العمل إلى هيئة النيابة الإدارية والتعرف على الجهود المقدمة منها وكيفية تقديم الشكاوى والآليات الفنية للتواصل مع هذه الشكاوى من خلال توفير خطوط ساخنة للتواصل وتلقي الشكاوى مدعومة بخدمة الفيديو كول.

تلقي الشكاوى والبلاغات

كما تطرق اللقاء إلى التعرف على جوانب اخرى من اختصاصات وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية ومنها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021، كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة ضد العاملين بالجهات الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، أو من المجلس القومي لللأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لها بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.

جدير بالذكر أن وفد هيئة النيابة الإدارية ضم كل من المستشارة هبة الجندي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالهيئة، و المستشارة سها السعدنى، والمستشارة ايناس الغرياني، أعضاء وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة بالهيئة، والمستشارة شيرين خطاب، عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولى، عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شارك في اللقاء من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وسليمان عامر ، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، ومحمد حنيش، المستشار المالي، والدكتورة فينوس فؤاد، المستشار الثقافي، والمهندس محمد النجار، مستشار وحدة النظم التكنولوجية بالمجلس.