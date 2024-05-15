«العملات والنقوش المسجلة عليها».. ورشة تدريبية للعاملين بالسياحة يوم 28 مايو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار عن عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بالسياحة تحت عنوان «العملات والنقوش المسجلة عليها»، وذلك يومي 28 و29 مايو الجاري.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم من الأثريين أو أخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات غرب الدلتا، وإحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب.

برنامج الدورة التدريبية

يوم الثلاثاء 28 مايو: محاضرات عن النقود المصرية نشأتها وتطورها وكيفية المحافظة عليها، وقراءة الكتابات والنقوش المسجلة على النقود المصرية، وجولة داخل مكتبة الإسكندرية.

يوم الأربعاء 29 مايو: محاضرات عن قراءة الكتابات والنقوش المسجلة على النقود المصرية، واستخدام آليات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التعرف على النقود المصرية والمحافظة عليها، وزيارة معامل الترميم.

خطوات التسجيل

على الراغبين في التقدم استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط https://mota.gov.eg/ وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، مع إعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي موضحاً بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، علمًا بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم الأحد المقبل.