مراجعة في الفيزياء على دروس الفصل الأول للصف الثالث الثانوي 2024

قبل أن تبدأ رحلة الثانوية العامة والسباق الذي ينتظره جميع الطلاب وأولياء الأمور، ليخوضوا مرحلة تجميع الأجزاء المهمة في المادة والمراجعة عليها جزء بجزء، حتى يتأكدوا من تحصليهم المنهج، والفيزياء من أكثر المواد التي تحتاج لمراجعة.

لذلك قدم عرفان أبو العلا، مدرس الفيزياء للثانوية العامة لـ«الوطن» مراجعة شاملة للمادة والأسئلة المتوقعة في هذا العام 2024، خاصة الفصل الدراسي الأول من المنهج الذي يعد الأهم، ويمكن تناولها في التقرير التالي

مذكرة الفيزياء للصف الثالث الثانوي.. الفصل الأول

الفصل الأول من المنهج يحتوي على مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2024، التي ترتكز على واحد من أهم الدروس بشكل أساسي وهو «التيار الكهربي وقانون اوم»، والذي يمكن للطلبة مراجعته وحل الأسئلة الخاصة به، للتهيئة للإجابة للحصول على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ضمن امتحانات الثانوية العامة ويمكن إيضاحها فيما يلي: