مراجعة في الفيزياء على أهم دروس الفصل الثاني.. الأسئلة المتوقعة والإجابات

أسابيع قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ويبدأ الطلاب محاولات تجميع المادة ومراجعتها مراجعة شاملة، وحصاد ثمار تعبهم، وتعد مادة الفيزياء من أكثر المواد التي تحتاج إلى تركيز ومراجعة، لذا قدم عرفان أبو العلا مدرس الفيزياء للثانوية العامة لـ«الوطن» مراجعة شاملة للمادة والأسئلة المتوقعة في هذا العام 2024، خاصة الفصل الدراسي الثاني من المنهج الذي يعد الأهم، ويمكن تناولها في التقرير التالي..

أسئلة متوقعة في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، ترتكز بشكل أساسي على واحد من أهم الدروس وهو «التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وأجهزة القياس الكهربي»، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها والعمل على إجابتها للحصول على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء للشعبة العلمية ضمن امتحانات الثانوية العامة ويمكن إيضاحها فيما يلي:

ملحوظات على الأميتر:

- وظيفة مجزئ التيار

1- زيادة مدى التدريج.

2- حماية الملف من التلف عن طريق تجزئة التيار فيمر الجزء الكبير في المجزئ والجزء الصغير في الجلفانوميتر فلا يحترق.

3- تحافظ على صحة قراءة الجهاز لأنها توصل على التوازي، فمقاومة الجهاز تقل فيكون الجزء المضاف المقاومة الدائرة عند توصيله بالجهاز على التوالي صغير فيكون الخطأ في القراءة صغير.

- كلما قلت قيمة Rs ازدادت دقة الجهاز.

- عند توصيل مجزئ التيار يزداد مدي التدريج وتقل الحساسية.

- لو جابلك في المسألة سيرة دائرة كهربية أو V يبقى الحل حاجتين.

1- ارسم المسألة بألفاظ الفصل الثاني.

2- حلها بقوانين الفصل الأول.