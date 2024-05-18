متاحف يمكن زيارتها اليوم مجانا.. «معلومات الوزراء» يكشف التفاصيل الكاملة

اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال عالمي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977، لزيادة الجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور بأنشطتها المختلفة، وفقًا لتقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاعَي الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، أن المتاحف التابعة لقطاع الفنون ستفتح أبوابها مجانًا للجمهور في أيام 18 و19 مايو الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

متاحف يمكن زيارتها اليوم مجانا

تُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، نموذج للمتاحف التي يمكن زيارتها مجانًا، في بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، إذ أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، 18 مايو المقبل بفتح المتاحف التابعة له وعددها 42 متحفًا للزيارة بالمجان للزائرين المصريين.

بعض المتاحف وهي:

- متحف أحمد شوقي

- متحف الأمير وحيد الدين سليم

- متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد

- متحف محمد ناجي

- متحف طه حسين

- متحف محمد محمود خليل وحرمه

- متحف السيرة الهلالية بمحافظة قنا

- مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

- متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم

- متحف ومركز راتب صديق الثقافي بالمنيب.

تواريخ مهمة في اليوم العالمي للمتاحف

- في عام 1951 عقد المجلس الدولي للمتاحف«ICOM» اجتماعًا لمناقشة موضوع «المتاحف والتعليم».

- 1977 تأسيس اليوم العالمي للمتاحف رسميًا.

- كان أول موضوع لـ اليوم العالمي للمتاحف عام 1992 «المتاحف والبيئة».

- في عام 1997 أطلق المجلس الدولي للمتاحف أول ملصق رسمي، حول موضوع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

- في عام 2011 تم تقديم شركاء مؤسسيين وموقع إلكتروني ومجموعة أدوات اتصالات لليوم العالمي للمتاحف .