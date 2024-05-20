أسعار البیض الیوم الاثنين 20-5-2024 في الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين 20-5-2024 في الأسواق، إذ سجلت 100 جنيه تسليم أرض المزرعة بدلًا من 110، بانخفاض 10 جنيهات دفعه واحدة، فيما تُباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 115 لـ120 جنيهًا، وفق بورصة أسعار الدواجن، وكذا إعلان مجلس الوزراء بمبادرة خفض الأسعار.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في الجيزة، إنّ الفترة الحالية شهدت انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض في كل الأسواق على مستوى المحافظات.

أسعار البيض الأحمر

وأوضح «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد سجلت 115 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 125 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

وعن سعر الدواجن، اليوم، فجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ73 جنيهًا، وللمستهلك بـ85 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الفراخ الحمراء 93 جنيهًا كتسليم أرض مزرعة، ويصل الكيلو للمستهلك في النهاية بـ100 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البانيه نحو 200 جنيه.