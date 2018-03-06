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الوطن

ريم بوشناق تواصل تصوير مشاهد "البيت الكبير"

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
ريم بوشناق تواصل تصوير مشاهد "البيت الكبير"

ريم

تواصل الفنانة ريم بوشناق، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "البيت الكبير"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة النهار، وتقدم خلاله شخصية "فريدة".

وقالت ريم في بيان صحفي: "انتهيت من تصوير 70% من مشاهدي بالمسلسل، وشخصية (فريدة) ستحمل في الحلقات القادمة العديد من المفاجآت حيث سيتغير شكلها وطريقة حياتها"، متمنية أن ينال الدور إعجاب الجمهور.

وتقدم ريم بوشناق، خلال المسلسل شخصية (فريدة)، التي توفى زوجها وتركها وحيدة، وتقع في غرام نجل كبير البلد مروان "منذر ريحانة"، وتظل خلفه حتى توقعه في شباك حبها وتدور بينهما الأحداث في إطار رومانسي يحمل بعض المواقف التي ستكون مفاجأة للجمهور.

العمل يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

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