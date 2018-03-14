التحقيق مع مدير مدرسة في بيلا لسقوط تلميذة من الطابق الثالث

قرر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إجراء تحقيق عاجل مع مدير مدرسة المعداوي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بجانب كلاً من المشرف اليومي ومشرف الدور، في واقعة إلقاء ريماس سعد عبد المولى، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، بنفسها من الدور الثاني بالمدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، كفترة أولى، على أن يتم رفع التقرير عقب الانتهاء من التحقيقات، مؤكداً أنه تابع حالة التلميذة التي تم نقلها لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة.

وبينت التحقيقات الأولية أن التلميذة، ضاع منها قرطها الذهبي ولخوفها من والدتها، ألقت بنفسها من الدور الثاني عقب الفترة الدراسية الأولى، قبل دخول طلاب المدرسة الإعدادية، خوفًا من تعدى أسرتها عليها، بعد أن فقدت قرطها الذهبي، ونُقلت التلميذة على إثرها لمستشفى بيلا، والتي حولتها لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.