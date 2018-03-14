تسجيل الدخول

الوطن

التحقيق مع مدير مدرسة في بيلا لسقوط تلميذة من الطابق الثالث

منذ 15 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
التحقيق مع مدير مدرسة في بيلا لسقوط تلميذة من الطابق الثالث

صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

قرر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إجراء تحقيق عاجل مع مدير مدرسة المعداوي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بجانب كلاً من المشرف اليومي ومشرف الدور، في واقعة إلقاء ريماس سعد عبد المولى، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، بنفسها من الدور الثاني بالمدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، كفترة أولى، على أن يتم رفع التقرير عقب الانتهاء من التحقيقات، مؤكداً أنه تابع حالة التلميذة التي تم نقلها لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة.

وبينت التحقيقات الأولية أن التلميذة، ضاع منها قرطها الذهبي ولخوفها من والدتها، ألقت بنفسها من الدور الثاني عقب الفترة الدراسية الأولى، قبل دخول طلاب المدرسة الإعدادية، خوفًا من تعدى أسرتها عليها، بعد أن فقدت قرطها الذهبي، ونُقلت التلميذة على إثرها لمستشفى بيلا، والتي حولتها لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

أخبار متعلقة

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تحتفل بيوم الشهيد بحضور المحافظ

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تحتفل بيوم الشهيد بحضور المحافظ
بالصور| "فن القيادة والإدارة الحديثة" ورشة عمل بـ"تعليم كفر الشيخ"

بالصور| "فن القيادة والإدارة الحديثة" ورشة عمل بـ"تعليم كفر الشيخ"
"تعليم كفر الشيخ" تحصل المركز الأول في مسابقة التحدث بالفصحى

"تعليم كفر الشيخ" تحصل المركز الأول في مسابقة التحدث بالفصحى
"تعليم كفر الشيخ" تشكل لجانا لملء استمارات الموهوبين

"تعليم كفر الشيخ" تشكل لجانا لملء استمارات الموهوبين
وكيل "تعليم كفر الشيخ" يعلن انتهاء اعتصام طلاب "المتفوقين"

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يعلن انتهاء اعتصام طلاب "المتفوقين"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

آخرهم "مريم" بلندن.. أبرز ضحايا الاعتداءات على المصريين في الخارج

آخرهم "مريم" بلندن.. أبرز ضحايا الاعتداءات على المصريين في الخارج

خبير اقتصادي يعمل في قناة تلفزيونية سيخلف كوهن في إدارة ترامب

خبير اقتصادي يعمل في قناة تلفزيونية سيخلف كوهن في إدارة ترامب

استقالة رئيس وزراء سلوفاكيا

استقالة رئيس وزراء سلوفاكيا

واشنطن تتهم روسيا بأنها "مسؤولة" عن تسميم الجاسوس السابق في بريطانيا

واشنطن تتهم روسيا بأنها "مسؤولة" عن تسميم الجاسوس السابق في بريطانيا

أديب للمصريين في الخارج: "اتصوروا في لجان الانتخابات وشيروا الصور"

أديب للمصريين في الخارج: "اتصوروا في لجان الانتخابات وشيروا الصور"

اختيارات الوطن

7 إجراءات أتاحتها "الوطنية للانتخابات" لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

7 إجراءات أتاحتها "الوطنية للانتخابات" لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

الأكثر قراءة

عاجل