إقامة مبنى جديد للإدارة التعليمية بـ"منشأة أبوعمر"

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 600 متر مربع، والواقعة بحوض أزنين وقميحة نمرة 25 زمام ناحية "منشأة أبوعمر"؛ ﻹقامة مبنى للإدارة التعليمية للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.

جاء ذلك بعد الإطلاع على كتاب برئاسة مدينة "منشأة أبوعمر" والمرفق به مستندات التبرع وعلى الكتاب المرسل لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بإستثناء هذه المساحة من الحظر الوارد لقانون رقم 116 / 1983 ليصدر قرار المحافظ بقبول التبرع بقطعة الأرض ﻹقامة إدارة تعليمية عليها.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأرض اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين العملية التعليمية ولخدمة أبناء المحافظة.