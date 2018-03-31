سقوط تشكيل عصابي سرق 135 ألف ريال سعودي ومشغولات ذهبية في البرلس

ألقت مباحث مركز البرلس، في كفرالشيخ، برئاسة الرائد محمد أبو الخير، رئيس المباحث، القبض على 4 أشخاص سرقوا مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن بالبرلس.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تقدم "عبدالهادي. م. ع." مقيم بقرية المرازقة، ببلاغ لمركز شرطة البرلس، يفيد بسرقة مجهولين 135 ألف ريال سعودي، ومجموعة من المشغولات الذهبية تزن 500 جرام من داخل منزل شقيقه المتواجد حاليًا خارج البلاد.

وأمر مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية، ورئيس المباحث، ومعاونيه، لكشف غموض وملابسات الواقعة، وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع. ع"، 18 سنة، نجار مسلح، و"أحمد م. م." 18 سنة، نجار مسلح، و"رشدى س. ا." 19سنة، صياد، و"رمضان ع. م." 21 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبحوزة الأول والثالث والرابع "طبنجة معدلة، وقطعتي سلاح أبيض، ومطواة، وسنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتحرير محضر حمل رقم 1791 إداري البرلس، وجارٍ العرض على النيابة.