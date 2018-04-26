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الوطن

ضبط 32 ألف مخالفة مرورية و17 دراجة بخارية وتروسيكل بمطروح

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 32 ألف مخالفة مرورية و17 دراجة بخارية وتروسيكل بمطروح

حملة مرورية بمطروح - صورة ارشيفية

أعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مرسى مطروح، عن أن الحملات المرورية المكبرة، أسفرت عن ضبط 32609 مخالفة مرورية خلال الفترة من شهر يناير 2018 وحتي إبريل 2018، بالإضافة إلى ضبط عدد 17 دراجة بخارية وتروسيكل و"بتش باجي" بدون لوحات معدنية.

وأضاف السنطاوي اليوم، أن ذلك إستمرارًا لجهود إدارة مرور مطروح، في إعادة انضباط الطرق السريعة بشوارع وميادين مطروح مرورياً، وذلك لمنع أي مخالفات مرورية وتشديد العقوبة على المخالفين.

ومن جانبه نبه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح على ضرورة استمرار التواجد المروري، وتكثيف الحملات بجميع أنحاء مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي والطرق السريعة.

ووجه المحافظ على بذل المزيد من الجهد لرجال المرور، لضبط المخالفات لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المروري، على جميع محاور المدينة لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور والمبلغ بسرقتها، وتكثيف لجان الكشف عن متعاطي المخدرات من السائقين.

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