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الوطن

"طارق" يبدع في تصميم شكل جديد لطائرة المنتخب: مجانا عشانك يا أبو مكة

منذ 6 دقيقة
كتب: سمر صالح
"طارق" يبدع في تصميم شكل جديد لطائرة المنتخب: مجانا عشانك يا أبو مكة

تصميم مقترح لطائرة المنتخب

طائرة تحمل ألوان العلم المصري الثلاثة "الأحمروالأبيض والأسود" عليها رسما فرعونيا في نهايتها يميزها من الأمام صورة النسر وشعار اتحاد الكرة المصري، تصميما نفذه أحد الشباب المصري لطائرة المنتخب المصري التي تحمل أفراد المنتخب إلى روسيا خلال مباريات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل، مطلقا معها هاشتاج باسم"صمم طيارة منتخبك".

طارق عبدالله، مصري مقيم بالسعودية، فكر منذ فترة طويلة في تدشين هاشتاج باسم"صمم طيارة منتخبك" كدعوة مفتوحة للشباب المبدع على تصميم شكل طائرة المنتخب لاختيار الشكل الأنسب في النهاية وطرحه على المسؤولين للموافقة عليه وبدأ هو بوضع تصميم مميز للطائرة، حسب قوله.

اعتمد طارق في التصميم الخاص به على الابتعاد عن تخصيص صورة لاعب بعينه على الطائرة منعا للتمييز بين لاعبي المنتخب، وحسب حديثه لـ"الوطن" الطيارة تمثل دولة وكيان وليس أشخاص أو نادي معين ومهم جدا إبراز تاريخنا وحضارتنا وهي "الفراعنة" والعلم المصري بألوانه الثلاثة.

قضى "طارق" 3 أيام من العمل المتواصل لتصميم شكل متميز لطائرة المنتخب المصري، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وقبل ظهور أزمة طائرة المنتخب الأخيرة، وسرعان ما نال التصميم إعجاب الآلاف من مستخدمي "فيس بوك وتويتر"، ويقول: "التصميم بقاله فترة من قبل ما أعرف أزمة محمد صلاح الأخيرة ومستعد أقدم التصميم بدون أي مقابل وقابل للتعديل إذا وافق المسؤولين على دعم الفكرة عشان خاطر أبومكة"، حسب تعبيره.

 

 

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