ضبط عامل تعدى بالضرب على "عمه" بسبب خلافات الجيرة في سمنود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط عامل تعدى بالضرب على نجله عمه بأداة حادة، بسبب خلافات الجيرة بشوارع سمنود.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ بوصول "محمد السيد أبوشعيشع"، 34 سنة مقيم بقرية مت عساس بدائرة المركز مصابًا بـ"اشتباه جرح نافذ بالصدر"، وتم تحويله لمستشفى المنصورة الجامعي.

وبسؤال العم قرر تعدي "صهيب أبوشعيشع "22 سنة عامل مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بواسطة أداة حادة وإحداث إصابته، لوجود خلافات عائلية بينهما، وتمكن ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد حازم حسام وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

حُرر المحضر رقم 15488 جنح مركز سمنود لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.