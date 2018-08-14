ثمنت جبهة شباب الصحفيين، الجهود الكبيرة التي بذلها الكتاب الصحفيين مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وخالد السكران، رئيس تحرير جريدة المساء، في إنهاء أزمة تأشيرات الصحفيين بعد توقف نظام قبول إجراءات التأشيرات من الجانب السعودي.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان له، إن سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، بذلا جهودًا غير عادية في التواصل مع السلطات السعودية لإنهاء هذه الأزمة من خلال إعادة فتح النظام الخاص بالتأشيرات بالقنصلية السعودية.

وأضاف طوالة في بيانه، أن مكرم وسلامة والسكران تواصلوا مع السفير السعودي على مدار اليومين الماضيين للتدخل السريع حرصا على الزملاء خاصة أنهم حجزوا تذاكر الطيران واستعدوا لرحلة الحج وبالفعل بدأ السفير يتواصل مع السلطات السعودية متمثلة في وزيري الإعلام والخارجية السعوديين بالإضافة إلى تواصل آخر لدى السلطات السعودية من مكرم وسلامة والسكران حتى انتهت الأزمة تماما بعد أن عاش الزملاء المسافرون الفائزون سواء في قرعة النقابة أو جريدة المساء يوما صعبا لتنطلق الزغاريد في البيوت فرحا بالسفر للسعودية.

كما وجهت الجبهة الشكر والتقدير إلى السفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي، على روحة الطيبة وتفهمة الكبير للأزمة وحلها "وهذا ليس غريبا على رجال السعودية الأشقاء الشرفاء الذين يؤكدون دوما على عمق وقوة العلاقات بين الشعبين الشقيقين وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب المواقف المشرفة مع مصر وشعبها العاشق للسعودية" بحسب وصف البيان.