قال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة استعانت بطلمبة غاطس لسحب المياه من نهر النيل لتغذية مأخذ محطة طامية بالفيوم، بسبب انخفاض منسوب نهر النيل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن منسوب المياه انخفض أمام بيارة مأخذ محطة طامية، مما أدى إلى ضعف ضغوط المياه ببعض قرى طامية، وبعض أجزاء من مركز سنورس، نظرا لعدم عمل المحطة بكامل طاقتها.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن سيارات مياه الشرب النقية تجوب قرى طامية التي تعاني من عدم وصول المياه إليها لخدمة أي مواطن يطلبها عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو الاتصال على مدير مكتبه، وأن مشكلة ضعف المياه لمركز طامية وبعض أجزاء من مركز سنورس خارج عن إرادتها نظرا لانخفاض منسوب نهر النيل من أمام مأخذ محطة طامية، وأن الشركة تعتذر لمواطنيها بسبب هذه الأعطال الخارجة عن إرادتها.