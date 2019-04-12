احتشد، اليوم، آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة للجمعة الثامنة على التوالي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في يوليو المقبل.

وسار حشد هائل من هؤلاء المتظاهرين في وسط الجزائر في أول جمعة تولى فيها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح منصبه. ووفق صحفيي فرانس برس، يصعب تحديد العدد الدقيق للمتظاهرين، إذ لا تنشر السلطات ولا المحتجون أرقاماً، لكن الحشد الهائل كان احتشد بعيد الظهر وسط العاصمة بأعداد توازي على الأقل الاعداد التي كانت تنزل أيام الجمعة خلال الأسابيع السابقة، والتي كانت تعتبر ضخمة بالفعل.

وعين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.