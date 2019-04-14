يحدث اليوم| استكمال محاكمة مرسي.. وطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم السبت، 13 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، وجاءت على النحو التالي:

استكمال محاكمة مرسي وقيادات وعناصر "الإخوان الإرهابية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

محاكمة المتهمين في قضية "كتائب حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

مجلس النواب يواصل جلساته العامة

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أعمال، جلساته العامة وذلك لأخذ، الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، التي تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون المرور الجديد

تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائبًا وممدوح مقلد و(80) نائبًا وإيهاب منصور و(70) نائبًا وهبة هجرس أحمد و(60) نائبًا في ذات الشأن.

لجنة النقل والمواصلات بـ"النواب" تناقش طلب الإحاطة المقدم من هشام عبدالواحد

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من هشام عبدالواحد، بشأن الحاجة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق شبين الكوم قويسنا بالمنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن الحاجة الملحة لتشغيل النزلة الرابطة بين طريق شبرا/ بنها الحر والطريق الزراعي لفك الاختناق المروري الناتج عن إنشاء كوبري قلما.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا

ينظم المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا حول "تمكين المرأة الريفية الإفريقية اقتصادياً من خلال تدريبها على إقامة مشروعات صغيرة" بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لـ 30 فتاة وسيدة ريفية من عدة دول إفريقية اللاتي تم ترشيحهن من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

إطلاق أولى قوافل مبادرة "أولادنا في عنينا"

إطلاق أولى قوافل مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكر والعيون برعاية وزارة التربية والتعليم في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بالتعاون مع محافظ القاهرة ومدارس المصرية للغات، وأوركيديا للصناعات الدوائية.

المركز القومي للترجمة ينظم ورشة تدريبية بعنوان "اللغة العربية وعصر المعلومات"

ينظم المركز القومي للترجمة ورشة تدريبية بعنوان "اللغة العربية وعصر المعلومات "، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، تتناول العديد من الموضوعات منها اللغة العربية وعصر المعلومات، المصطلحات العلمية، برامج التصحيح اللغوي وأيضا جميع القضايا التي تخص اللغة العربية وعلاقتها بعصر المعلومات.

انطلاق مبادرة شمس مصر المبادرة القومية المجتمعية

تنطلق مبادرة شمس مصر، المبادرة القومية المجتمعية، بندوة الاستثمار في الشمس في مجالات الطاقة والمياه والغذاء ضروريات الحياة لشعب مصر من رحاب الجامعة الأمريكية بالتحرير بالقاهرة.

المؤتمر الأول للطب الصيني والطب الوظائفي

تنظم الجامعة المصرية الصينية، المؤتمر الأول للطب الصيني والطب الوظائفي، بالتعاون مع جامعة شنغهاي جياوتونج، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وعدد من الأطباء والمتخصصين، ومجموعة من طلاب الجامعة.

معرض الفنون التشكيلية "أحاسيس العالم"

يفتتح أليكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين، معرضًا للفنون التشكيلية بعنوان "أحاسيس العالم" للفنانة الروسية مارينا ستوبنيكوفا، وذلك في السابعة مساء بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي بالدقي.

مجلس نقابة الصحفيين يعقد ثاني اجتماع له

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان ثاني اجتماع له في السابعة مساء لتشكيل هيئة المكتب وتوزيع اختصاصات اللجان على الأعضاء.

افتتاح مهرجان الحرية المسرحي في دورته السادسة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يشهد مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح مهرجان الحرية المسرحي في دورته السادسة "دورة الدكتور أبو الحسن سلام" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.