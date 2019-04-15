لقي اللواء أشرف طبق، رئيس فرعي الرقابة الإدارية الأسبق بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مصرعه بطلق ناري داخل منزله بمدينة دمنهور.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، بوصول اللواء أشرف طبق، رئيس فرعي الرقابة الإدارية الأسبق بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور، مصابا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق للبحث، تحت إشراف اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، برئاسة العميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، وبدأ الفريق في جمع المعلومات حول الواقعة، وتبين إصابته بالطلق الناري داخل منزله لكشف غموض الحادث.

وجار تحرير المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.