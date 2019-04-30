طوارئ بالقطارات والمترو قبل رمضان: صيانة و"رحلات زيادة" وخدمات مميزة

رفعت هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لشهر رمضان، وذلك من خلال إجراء الصيانة اللازمة للقطارات، وزيادة عدد الرحلات، وتعديل مواعيد بعض الرحلات، وتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات النهائية لشهر رمضان المبارك، وجرى إعداد الصيانات اللازمة لعربات القطارات والجرارات، وتحسين مستوى الخدمات بمحطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وتوفير تذاكر جميع القطارات، وتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنه كلف الورش المركزية التابعة للسكة الحديد، بالاستعداد وبدء تجهيز القطارات الإضافية التي سيجرى تشغيلها في نهاية شهر رمضان لنقل المسافرين خلال عيد الفطر ومواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر القطارات خلال هذه الفترة، متوقعًا الدفع بأعداد تتراوح بين 16 إلى 20 قطارًا إضافيًا لرحلات "ذهاب وعودة" خلال عيد الفطر المقبل.

وأوضح "رسلان"، أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكة الحديد خلال الفترة الحالية، مبينا أن الهيئة تواصل تطبيق "غرامات التزويغ" من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتسطح أعلى القطارات والسير على القضبان.

وأشار إلى أنه جرى تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري خلال شهر رمضان المعظم لتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط "القاهرة ـ الإسكندرية"، و"القاهرة ـ المنصورة"، و"القاهرة ـ الإسماعيلية"، والعكس.

تعديل مواعيد بعض القطارات وساعات تشغيل المترو لتناسب "إفطار رمضان"

وأردف أن التعديلات تشمل: قيام قطار 1915 سياحي "القاهرة - المنصورة" الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00، وقيام قطار 925 مكيف "القاهرة - الإسكندرية" الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10، وقيام قطار 927 مكيف "القاهرة - الإسكندرية" الساعة 20.0 بدلاً من الساعة 19.00، وقيام قطار 959 سياحى "القاهرة - الإسماعيلية" الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45، وقيام قطار 926 مكيف "الإسكندرية - القاهرة" الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.0، قيام قطار 928 مكيف "الإسكندرية - القاهرة" الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00، مبينا أنه يترتب على ذلك: قيام قطار 915 مكيف "القاهرة - الإسكندرية" الساعة 15.20 بدلاً من الساعة 15.10، وقيام قطار 21 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" الساعة 15.30 بدلاً من الساعة 15.20، وقيام قطار 31 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" من بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 ليصل الإسكندرية الساعة 22.10 بدلاً من الساعة 22.25، وقيام قطار 32 إكسبريس "الإسكندرية - القاهرة" من إيتاي البارود الساعة 19.55 بدلاً من الساعة 20:10 ليصل القاهرة الساعة 22.05 بدلاً من الساعة 22:20.

وأكد "رسلان"، أنه سيجرى العمل بالمواعيد الجديد اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 6 مايو، على أن يستمر العمل بمواعيد شهر رمضان حتى يوم 3 يونيه، موضحا أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة سير حركة مسير القطارات.

ومن ناحيته، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة رفعت درجة الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إعلان حاله الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة "حلوان – المرج "، و"شبرا الخيمة – المنيب"، و"العتبة – الأهرام بمصر الجديدة".

زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام

وأشار "الفضالي"، إلى أنه سيجرى تعديل ساعات تشغيل المترو في شهر رمضان لتصبح من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يتقابل آخر قطارين بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 1.30 صباحاً ويتقابل أخر قطارين بالخط الثاني والثالث في تمام الساعة 1.25 صباحاً.

وأوضح "الفضالي" لـ"الوطن"، أنه سيجرى وضع نقاط إسعاف منتشرة بالمحطات المختلفة لإستقبال أي حالة مرضية طارئة، والتعامل معها ونقلها إلى أقرب مستشفى بمعرفة مرفق الإسعاف، مبينا أنه جرى عمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أي معوقات تحدث والعمل فوراً على حلها، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مؤكدا زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على "الشبابيك".