افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، المركز المتطور لعلاج وجراحات أمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي بمستشفى حميات الزقازيق للمرة الأولى بمنظومة الصحة بالمحافظة، ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالمنعم أبو شرخ، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور هشام عناني مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق ، والدكتور وليد إسماعيل المشرف العام الإقليمي لمحافظة الشرقية باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

ويجري المركز الفحوصات الطبية لمرضى الكبد وتقديم العلاج اللازم، وإجراء الجراحات اللازمة بالتنسيق مع الجامعة، وإجراء الأشعة التداخلية، والتحضير والمتابعة ما بعد التدخلات الجراحية للمرضى.

وعقد وكيل الوزارة، وعميد كلية الطب، اجتماع لمناقشة آليات العمل، وتم تحديد يومي السبت والخميس لتحضير الحالات.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل الصحة بالشرقية، إن الحلم المستقبلي للمشروع أن يتضمن علاج جراحي وإشعاعي "Radriofrequency"، وإنشاء مركز أورام متكامل داخل المستشفى، وتم مناقشة كيفية التطوير والدمج بين مستشفيات الصحة والجامعة لتطوير الخدمة الطبية للمرضى.