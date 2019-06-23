أفادت تقارير إعلامية في كمبوديا اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة سيهانوكفيل الساحلية جنوب غرب البلاد، إلى 17 قتيلا و24 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنّ المبنى لأحد المستثمرين الصينيين، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنقاذ والإغاثة استمرت على مدار الليلة الماضية وحتى وقت مبكر من صباح اليوم، ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى الذي تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية به.

يذكر أنّ وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث أعلن في وقت سابق عبر صفحته على "فيس بوك"، أنّ العاملين في المشروع جميعهم كمبوديي الجنسية، ويستخدمون المشروعات الإنشائية التي لم يتم الانتهاء منها مقرا لنومهم.