قال الشاعر عبدالرحمن مقلد، الذي حصد جائزة الدولة التشجيعية لشعر الفصحى، إنه يرى أن فوزه بجائزة ترتبط باسم الدولة المصرية شيئا يدعو للفخر، فهي ليست جائزة عادية الغرض منها المال فقط، لكنها وسام يرتبط باسم المبدع، رافضًا بكل شكل التقليل من قيمة جوائز الدولة.

وأضاف مقلد، لـ"الوطن"، أن البعض يحاولون "التقليل من قيمتها"، مطالبًا المقيمين عليها ببذل جهد؛ لتعود هذه الجوائز لمكانتها اللائقة، فهي أقدم وأعرق جائزة عربية، وهي الجائزة الرسمية التي تمنحها الدولة المصرية، وسبق وفاز بها كبار المثقفين والمبدعين المصريين.

وأكد مقلد، الذي يرى أن الجوائز لا تضيف قيمة فنية لأي مبدع بقدر ما تمنحه تقديرا وضوءا، أنه تمنى الحصول على هذه الجائزة ففي نظره فهي تختلف عن كل الجوائز التي لا تكون لها قيمة عدا قيمتها المادية فقط.