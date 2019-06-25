أصدر البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية، وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA، بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية، وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

وذكر البنك المركزي المصري، أن تلك التحركات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في المجال الاقتصادي، ومع تولي الرئيس رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وتقدم البروفسير بندكيت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالشكر للبنك المركزي المصري، بكلمته خلال فعاليات الاجتماع السنوي السادس والعشرون بروسيا، موضحاً للحاضرين أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي تقدمت بيد المساعدة لدعم انتشار المنصة بالقارة، وحققت نتائج فعلية في خلال فترة وجيزة.

وقالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الإفريقية، إن المعهد المصرفي المصري يقوم في خلال الأسبوع الجاري بتدريب 40 مصرفي أفريقي بمقره، كما ستتم عقد دورة لأربعين متدرب آخرين في خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

ونظراً للإقبال الشديد سيتم العمل على إطلاق دورات متتالية بشكل دوري لاستيعاب جميع الأشقاء الأفارقة المتقدمين، كما يتم أيضاً الإعداد لإطلاق دورات باللغة ‏الفرنسية للدول الفرنكوفونية.