ناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، بمقر الوزارة، عدداً من الملفات المهمة وأبرزها المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2019 ـ 2020، وجهود كل محافظة في تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الخدمية .

الوزير يبحث إعداد مؤتمر "السياحة الدينية الخامس" المقرر عقده في أكتوبر

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه ناقش مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية للإعداد لمؤتمر "السياحة الدينية الخامس" المقرر عقده في أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين، ليخرج بصورة تليق باسم مصر، وأيضا المؤتمرات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

واستعرض شعراوي وفودة، أيضاً جهود استغلال كافة المشروعات المؤجرة لدي المحافظة بأفضل صورة ممكنة لزيادة الموارد المالية المتحصلة منها.

كما تم أيضاً استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظة، عقب الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسي والإعلان عن الأسعار بصورة معلنة وظاهرة في كافة المواقف وجهود ضبط الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق.

وأكد شعراوي، أنه تابع مع محافظ دمياط عدداً من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في كافة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل.

كما تناول اللقاء أيضاً جهود المحافظة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة بالمحافظة.

كما تم استعراض عدداً من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة في العام المالي الجاري والتي تبلغ حوالي 343.7 مليون جنيه.

وبحث وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط الجهود الجارية من المحافظة للإستغلال الأمثل لكافة المشروعات المؤجرة لديها وزيادة الموارد المالية منها واستغلال تلك الموارد في إقامة مشروعات تنموية وخدمية، بالإضافة إلى متابعة موقف تقنين أراضي الدولة، وجهود المحافظة في تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي ومنع أي تعديات جديدة، وكذا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.