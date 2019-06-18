مهلة شهر لسداد رسوم الفحص والمعاينة أمام طالبي تقنين أراضي الدولة

قرر، اليوم، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، منح المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والذين لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى الآ، مدة شهر، تبدأ من 16-6-2019 وتنتهي 16-7-2019 كإنذار نهائي للسداد.

وقال المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمنيا، إن قرار المحافظ جاء بناءاً على الكتاب الدوري رقم 130 لسنة 2019 الصادر من وزير التنمية المحلية والذي جاء ضمن بنوده " أن أذونات الفحص التي تم إصدارها ولم يتم تحصيلها حتى الآن يتم تحديد توقيت للسداد وإعلانه عن طريق كافة وسائل الإعلام للمواطنين، وتحذيرهم بأن عدم السداد سيؤدى إلى إدراجهم بموجات الإزالة القادمة وسيتم إلغاء طلب التقنين لعدم الجدية".

ويُهيب مدير أملاك الدولة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وصدرت لهم أذونات الفحص بالالتزام بالمدة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة تحسباً لإدراجهم بموجات الإزالة القادمة.