أكّد وزير الدفاع البريطاني، أنَّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية "عمل عدواني"، مبينًا أنَّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكانت وكالة أنباء إيرانية، أعلنت عن أنَّ ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، والتي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أعلن أن ما قامت به إيران أمس، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، مضيفًا: "ما زلنا نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية (جريس 1) المحتجزة في جبل طارق لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني".

وأكّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنَّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدًا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.