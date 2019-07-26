بمشاركة 50 شابا.. ختام معسكر شباب الأندية الاجتماعية الثاني في مطروح

اختتمت فعاليات معسكر شباب الأندية الاجتماعية والثقافية بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي استمر لمدة 6 أيام خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو بالنادي الاجتماعي الثقافي بمحافظة مطروح للتدريب على صناعة الجلود والأركيت، والذي أقيم بمشاركة 50 شابا من أعضاء الأندية بمحافظات بني سويف والإسكندرية والبحيرة والجيزة والغربية والدقهلية ومطروح حيث سبقه تنفيذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو.

ومن المقرر أن يقوم كل شاب ممن أتم التدريب بتدريب 10 من شباب النادي التابع له، كما سيتم توفير قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة للشباب من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي، كما أن الفرصة متاحة أمام الشباب لتنفيذ مشروعات جماعية أو توفير فرص عمل لهم بالمحافظات.

أسفرت ورش العمل بالمعسكر عن إنتاج الشباب للمصنوعات الجلدية المتميزة والأركيت، وتهدف المعسكرات التي تنفذها الوزارة إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية لدى المشاركين كالتواصل والعمل الجماعي، واتخاذ القرار وتنمية الشعور بالانتماء للفريق وتتميز بالبرامج والأنشطة النوعية، والتي تلامس احتياجات وميول الشباب في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية الى جانب التدريب من خلال ورش العمل التخصصية والمحاضرات والجلسات الحوارية والتي تم تنفيذها بالفعل خلال المعسكر واستضافة شخصيات شبابية وتم تنظيم زيارات للمعالم السياحية والحضارية والاقتصادية التي تزخر بها محافظة مطروح.

كما تضمن المعسكر أنشطة وأعمال تطوعية تخدم المجتمع بغرض تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتنمية روح المسئولية المجتمعية لديهم من خلال كيفية إدارة الأزمة والعمل التطوعي وتعزيز قيم الريادة والإبداع وإرساء قواعد الحوار مع الشباب.

وتخدم الأندية الاجتماعية والثقافية الفئة العمرية من 15- 35 سنة وهي أحد اليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب من منظور تمكيني بتقديم العديد من البرامج حيث تقوم الأندية بتنظيم المعسكرات والرحلات لمختلف محافظات الجمهورية وذلك لنشر الوعي والانتماء داخل الشباب.

ويبلغ عدد الأندية الاجتماعية في المحافظات 408 نادى على مستوى الجمهورية وتستهدف الشباب بصفة عامة والشباب أبناء الأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة وتقدم خدمتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتمثل في برامج الحماية والرعاية والتنمية ويستفيد من تلك الخدمات أكثر من مائة وستون ألف شاب وفتاة.