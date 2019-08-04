وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الخدمية خاصة مشروعات المياه والكهرباء فى مواعيدها المقررة بالجودة والمواصفات المطلوبة، مضيفا أن ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية بشبكات الكهرباء الخاصة بالجهد المتوسط والمنخفض بلغ مليارا و115 مليون جنيه.

وأشار محافظ البحيرة، فى بيان له اليوم، إلى تنفيذ خطة الصيانة لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتدعيمها ورفع كفاءتها لضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين بقيمة 107 ملايين جنيه.

وأكد المهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، أنه تم تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 980 مليون جنيه، وتم تركيب 600 ألف عداد مسبوق الدفع من إجمالى 2 مليون و400 ألف مشترك، وجرى وضع خطة على مدار 5 سنوات لتغيير العدد المتبقي من العدادات الحالية إلى عدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى أن إجمالى المخالفات ومحاضر سرقات التيار المحررة بلغت 15804 مخالفة بقيمة 115 مليون و440 ألف جنيه، وأن المحاضر المحصلة خلال نفس الفترة بلغت 13937 بقيمة 20 مليون و245 ألف جنيه.