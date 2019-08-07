أسفر هجوم انتحاري مزدوج نفذته 3 سيدات ينتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية وسط حشد من المواطنين شمال شرق نيجيريا اليوم، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.

وذكر راديو "أفريقيا 1" الذي بث النبأ أنّ التفجير المزدوج وقع في مدينة مافا التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا من مايدوجوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو.

وأكد المتحدث باسم الشرطة المحلية أدامو محمد، مقتل 3 أشخاص واصابة 8 آخرين في الهجوم، ومن جانبه، قال بيلو دانباتا مسؤول في الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ، إنّ امرأتين دخلتا المدينة للانضمام إلى مجموعة من النساء اللائي ذهبن لجلب الحطب لإعداد الطعام.

وتستخدم جماعة بوكو حرام الإرهابية النساء بانتظام لارتكاب هجمات انتحارية، تستهدف أهدافا مدنية مثل المساجد والأسواق ومحطات الحافلات.