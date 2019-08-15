احتفلت بعثة حج التضامن الاجتماعي مساء أمس، بضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية الذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة من مكة المكرمة في أولى الأفواج التي ستنطلق لزيارة مسجد الحبيب المصطفى ومسجد قباء وجبل أحد، وغيرها من المزارات الشريفة.

وخلال الاحتفالية أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة شرفت بخدمة ضيوف الرحمن، وأنّ تنظيم الحج سبقه العديد من التجهيزات والاستعدادات التي بدأت مبكرا وعلى مدى شهور طويلة، برعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتتمكن البعثة من توفير أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن وخدمتهم في أثناء تادية المناسك، مؤكدا أنّ البعثة يشرفها خدمة 12 ألف حاجا.

وفي نهاية كلمته هنأهم عبدالموجود بما منّ الله عليهم من نعمة عظيمة، داعين وسائلين المولى بأن يحفظ مصر وشعبها، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنب مغفورا وأن يتمتعوا بزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة.

هذا وقد تجاوب ضيوف الرحمن مع الاحتفالية التى نظمت بحضور رئيس بعثة التضامن الاجتماعى ومسئولى البعثة .

وفي نهاية الحفل قطّع الحجيج من ضيوف الرحمن، تورتة الاحتفالية التي حملت علم مصر واسم وزارة التضامن الاجتماعي.