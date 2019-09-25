فاز الفريق الإداري الطلابي لوحدة ضمان الجودة QAU بكلية التجارة جامعة سوهاج، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "يلا تحدي" التي أطقلتها مبادرة YouthScope لاختيار أفضل نشاط طلابي لعام 2019، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل ودعم قطاع الأنشطة الطلابية؛ للاستمرار في مزيد من الفعاليات التي تؤثر بشكل مباشر في بناء الشخصية السوية للطلاب واستثمار طاقاتها الإيجابية في بناء الوطن، موضحا أن فكرة المشروع جاءت من خلال وجود فجوة بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، حيث سعى الفريق إلى تحقيق عدد من الإنجازات أهمها تأهيل الطلاب لخدمة المجتمع المحيط، نشر ثقافة التعليم الذاتي بين الطلاب ما يساعدهم في التطور بشكل أسرع.