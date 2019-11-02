كشف أحدث استطلاعات الرأي العام في فيينا، اليوم، عن تفوق شعبية حزب الخضر على شعبية حزب الحرية لأول مرة منذ عام 2000، وأوضح المسح ـ الذي أعلن اليوم، وأجرته مؤسسة شؤون الأبحاث النمساوية على عينة من 788 شخصا عبر الإنترنت - أن حزبي الشعب والخضر يزدادان قوة، بينما حزبي الإشتراكي والحرية في تراجع وأفول مستمر.

وذكر الاستطلاع أن الحزب الإشتراكي النمساوي لازال أقل من 20%، بينما صعد الخضر إلى 16% وبقى الحرية عند 15%، وأوضح أن حزب الشعب احتفظ بصدارة ثقة الناخبين وبالتفوق على كل الأحزاب بنسبة 38%، وتوقع الاستطلاع نجاح الحكومة الجديدة والتى تجمع حزبي الشعب والخضر، لافتا إلى الخسارة الفادحة لحزب الحرية منذ انهيار الائتلاف الحكومي السابق وخسارته موقعه في الحكومة، علاوة على تراجع شعبيته بأكثر من 10%.