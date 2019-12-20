ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن مواطن مصري قدم شكوى في الإدارة العامة للتحقيقات بحق ضابط في وزارة الداخلية، اتهمه فيها بالاعتداء عليه بالضرب والشتم وإلحاق الأذى.

وقال مصدر أمني للصحيفة الكويتية: "سجلت قضية اعتداء بحق الضابط، وجار استدعاؤه للتحقيق، للاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير اليوم، أن المصري أرفق بشكواه تقريراً طبيا صادرا من أحد المستشفيات بالإصابات التي لحقت به، وقال فيها إن كفيله الذي يعمل ضابطا في وزارة الداخلية برتبة عقيد يدير شركة خاصة، وفوجئ به يحضر إلى مسكنه وينهال عليه بالضرب والشتم، ويهدده بإلحاق الأذى.

ووفقا لشكوى المواطن المصري فإن سبب ما حصل من كفيله العقيد يعود إلى خلافات مالية في الشركة التي يديرها، ويعمل المصري فيها.

واعتبر المواطن المصري أن الضابط المعتدي كسر القانون عندما اقتحم عليه مسكنه وأراد الانتقام منه على طريقته، بدلا من أن يلجأ إلى الطرق القانونية، لمعرفة سبب خلافاته المالية، على حد قوله.