فتحت النيابة العامة باب التقديم للعمل بها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لعام 2019، حيث يبدأ سحب ملفات التقديم من تاريخ 8 يناير القادم وحتى 16 من نفس الشهر، على أن يستوفى المتقدمين الأوراق المطلوبة وأن يسددوا الرسوم المقررة للتقدم بشرطة ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.

وأعلنت النيابة عن الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتمثل في شهادة التخرج المؤقتة وشهادة التقدير التراكمي والذي يجب ألا يقل عن تقدير جيد بنسبة 65% كحد أدنى وشهادة ميلاد مميكنة وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وصحيفة الحالة الجنائية للأب وفي حالة سفره يجرى تقديم شهادة تحركات على أن يجرى تقديم صحيفة الحالة الجنائية للأب عند عودته أو شهادة الوفاة في حالة وفاته.

وتتضمن أوراق التقديم صورة من سند الحيازة الزراعية في حالة وجود حيازة وشهادة الموقف التجنيدي وصورة شخصية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده و4 صور شخصية للمتقدم بالزي الرسمي – بدلة – وقيد عائلي للأب وجد الأب وجد الأم – نسختان لكل قيد – وشهادة من جهة عمل الوالد تتضمن بياناته.

وأتاحت النيابة إمكانية التقديم إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، حيث يجرى تقديم الملف باسم النائب العام وتسحب الملفات بعد سداد الرسم الخاص بسحب الملف من الموظف المختص بدار القضاء العالي.