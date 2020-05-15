وزير الصحة الموريتاني يخضع للحجر الصحي

قرر وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، الدخول في الحجر الصحي الطوعي بعد تأكد إصابة أحد مديري الوزارة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في بيان، أمس، إنه يبلغ الرأي العام أن أحد مديري وزارة الصحة، زوج إحدى المريضات، تأكدت إصابته بفيروس كوفيد-19، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه كان مؤخرا في اجتماع بالوزارة حول تدابير توفير الأدوية في السوق.

وأضاف الوزير أنه رغم "التدابير الاحترازية التي نتخذها تلقائيا في لقاءاتنا، فإنني قد قررت أن أحجر نفسي طوعيا لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم الإصابة بالفيروس".

ولم يكشف الوزير في بيانه أي تفاصيل بخصوص بقية المسؤولين في الوزارة، هل سيخضعون للحجر الصحي الاحترازي أم لا.

وسجلت المصالح الصحية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الرسمية إن الحالة تتعلق بمواطنة تبلغ من العمر 35 سنة، وقد جرى تسجيلها بالمركز الصحي لمقاطعة تيارت في نواكشوط.

وسبق أن سجلت وزارة الصحة في وقت سابق 6 إصابات جديدة بالفيروس، من ضمنها حالة مجتمعية واحدة، وخمس حالات لمخالطين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة التي سجلت حتى الآن إلى 16 حالة.