فيتنام: لا إصابات محلية بكورونا منذ أكثر من شهر

أعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم، أن البلاد لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 32 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن اللجنة أن "18 مايو هو اليوم الثاني والثلاثين على التوالي لم تسجل فيه إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد".

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الإصابات في فيتنام منذ بداية انتشار الوباء وصل إلى 320 إصابة، منهم 180 شخصا أصيبوا خارج البلاد".

وأكدت الوكالة عدم تسجيل أي حالات وفاة نتيجة الإصابات بالفيروس خلال فترة انتشاره، وتماثل للشفاء 260 شخصا.

ووفقا لاحصائيات اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء في البلاد، فان 10692 شخصا يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية قد أعلنت أمس الأحد عن رصد إصابتين جديدتين بكورونا بين المواطنين العائدين من الخارج، وتم عزلهما صحيا لدى وصولهما إلى البلاد.